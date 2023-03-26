Çorum, İstanbul'dan daha pahalı!

FATİH BATTAR

Akaryakıt fiyatlarında iller arasındaki fark açılıyor.

İstanbul’da 20 lira 40 kuruştan satılan benzin Çorum'da 65 kuruş daha pahalıya satılıyor.

Güncel akaryakıt fiyatlarına göre, İstanbul ile Çorum arasında 40 kuruş ile 65 kuruş oynuyor. İstanbul'da 20 lira 40 kuruşa satılan benzin Çorum'da 21 liradan satılıyor.

Bu durum mazot ve lpg içinde geçerli. İstanbul'da mazot yine 20 lira 43 seviyesinde satışa sunulurken, Çorum'da mazotun litresi 21 lira 13 kuruş seviyesinde. LPG'de ise durum yine aynı. İstanbul'da 11 lira 63 kuruş iken Çorum'da 12 lirayı geçti.

Bu arada Salı günü benzin fiyatlarına 81 kuruş indirim bekleniyor.

Çorum'da 21 ile 20 lira 50 kuruştan arasında satılan benzinin gelecek indirimle birlikte 20 lira seviyesinde seyretmesi bekleniyor.