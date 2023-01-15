‘Çorum Kalesi kütüphane olsun’ çağrısı

FATİH AKBAŞ

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Uçar, Çorum Kalesi’nin kütüphane olarak düzenlenmesi için çağrıda bulundu.

Prof. Dr. Metin Uçar, sosyal medyadan başlattığı kampanya ile Türkiye’nin en büyük kütüphanesine dönüştürülen Rami Kışlasını örnek göstererek, tarihi Çorum Kalesi’nin de kütüphane yapılması için Vali Mustafa Çiftçi ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a çağrıda bulundu.

Prof. Dr. Metin Uçar çağrısında, “Rami Kışlası'nın kütüphane yapılması takdire şayan. Her yerde bir Rami Kışlası olmasa da yurdun dört bir tarafında bu iş için kullanılabilecek çok sayıda yapı var. Çorum için de Çorum Kalesi Kütüphaneye dönüştürülebilir” ifadesini kullanarak #corumkalesikutuphaneolsun, hashtagi ile kampanya başlattı.

ÇORUM KALESİNİN TARİHİ

Şehir merkezinde yer alan ve Selçuklu mimari özelliği taşıyan Çorum Kalesi’ne ait ilk yazılı belgeler MS 1571 tarihlidir. MS 1577 tarihli bir belgede kaleden Sultan Süleyman Hayratı olarak söz edilmektedir. 16'ncı yüzyılda Çorum’a gelen Evliya Çelebi şehrin kıble yönündeki kalenin Sultan Kılıçarslan tarafından inşa edilmiş bir Selçuklu yapısı olduğunu söyler. Kare planlı olan kalede, yapı malzemesi olarak kesme taş, moloz taş ve Roma-Bizans dönemlerine ait devşirme taşlar da kullanılmıştır. Kalenin dört köşesinde birer burç ve kuzey cephede kapı ile birlikte üç olmak üzere her cephede ikişer dikdörtgen çıkıntı bulunmaktadır. Kale içinde küçük bir cami ile kırk iki adet konut yer almaktadır.

RAMİ KIŞLASI’NIN 250 YILLIK BİR GEÇMİŞİ VAR

250 yıllık bir geçmişe sahip İstanbul'daki Rami Kışlası 1,5 yıllık restorasyon çalışması sonrasında kütüphaneye dönüştürülmüş geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştı.

51 bin metrekarelik peyzaj alanı ve 4 bin 200 kişilik oturma kapasitesine sahip

ve Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olarak tanıtılan Rami Kütüphanesi’nde farklı yaş grupları için 2 milyondan fazla kitap yer alıyor.

BEBEK, ÇOCUK VE GENÇLİK KÜTÜPHANELERİ BULUNUYOR

Dört bin 200 kişilik oturma alanı bulunan komplekste, 0-3 ve 3-6 yaş gruplarına hizmet veren Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ile ortaokul ve lise öğrencileri için tasarlanmış Gençlik Kütüphanesi yer alıyor.

10 ADET İHTİSAS KÜTÜPHANESİ VAR

Ayrıca yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, akademisyenler ve araştırmacılar başta olmak üzere tüm yetişkin kullanıcıların kaynak ihtiyaçlarına yanıt veren Yetişkin Kütüphanesi, Genel Eserler, Felsefe-Psikoloji, İlahiyat, Sosyal Bilimler, Dil Bilimleri, Bilim ve Teknoloji, Güzel Sanatlar-Eğlence ve Spor, Edebiyat, Tarih ve Coğrafya kütüphanelerinden oluşan 10 adet ihtisas kütüphanesinin yanı sıra Atatürk İhtisas Kütüphanesi ve Yazma Eserler Kütüphanesi de kitapseverlerin hizmetine sunulacak.

ŞİFAHANE’DE KİTAPLAR GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK

Yazma Eserler Kütüphanesi bünyesindeki Şifahane'de gerçekleştirilecek kitap restorasyon çalışmaları ve arşiv bölümleriyle kadim bilginin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Etkinlik salonları, bireysel ve grup okuma salonları, atölye mekanları ile söyleşi, seminer ve sergi gibi farklı kullanım olanaklarına sahip büyük bir kompleks olarak tasarlanan kütüphane haftanın her günü açık olacak. İhtisas kütüphaneleri ve okuma salonları 24 saat hizmet verecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERTİFİKASINA SAHİP İLK KURUM

Global Sustainable Tourism Council'a (GSTC) akredite bir program olan Biosphere tarafından 30 Aralık 2022'de yapılan denetim sonucu Rami Kütüphanesi Sürdürülebilirlik Sertifikası aldı. Sürdürülebilir Müze Programı’na dahil olan dünyada 56 tesis bulunurken, Rami Kütüphanesi, Türkiye'de bu sertifikaya sahip ilk kurum oldu.

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2023, 18:42