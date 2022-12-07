‘Çorum ödediği vergilerin hakkını alamadı’

MURAT ÇETİN

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız gazetemizi ziyaret ederek, 2022 yılını değerlendirdi.

Çorum’un ödediği vergilerin hakkını alamadığını söyleyen Tahtasız, “Çorum halkı vermiş olduğu vergilerin hakkını 2022’de de alamadı.” dedi.

CHP İl Başkan Yardımcıları Ümit Er ve Duran Arslan’la birlikte Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’a açıklamalarda bulunarak, 2022 yılını değerlendiren Mehmet Tahtasız, pek çok yatırımın yarım kaldığını, verilen pek çok sözün ise tutulmadığını ileri sürdü.

Devletin parasıyla alınan malzemelerin, siyasetçiler tarafından kendi ceplerinden alıp ta insanlara dağıtır gibi yaptığını sözlerine ekleyen Tahtasız, “Benim siyasetçilerde en çok rahatsız olduğum konulardan birisi de, milletin verdiği bütçeyi harcarken, sanki kendi cebinden harcıyormuşcasına, kendi imkanlarını veriyormuşcasına yansıtmalarıdır. Halbuki milletin parasını, halkın bütçesini harcıyor. Kendi paranla yaptıysan eyvallah. Hayrın kabul olsun. Valiliğin ya da Özel İdare’nin aldığı akülü aracı kendi cebinden karşılıyormuş gibi lanse eden siyasetçilerden kurtulmamız lazım.” diye konuştu.

Esnafın ve iş insanlarının oluşturduğu katma değerin karşılığının alınamadığına işaret eden Tahtasız, havaalanı ve hızlı trenle ilgili verilen sözler olduğunu, acemi birliği, polis moral eğitim merkezi, devlet hastanesi gibi konularda söz verilmesine rağmen gelişme olmadığını aktardığı ziyarette şunları söyledi; “2022 yılı biterken değerlendirip baktığımızda, Çorum halkı vermiş olduğu vergilerin hakkını 2022’de de alamadı. Özellikle esnafımız iş insanımız oluşturmuş olduğu katma değerin karşılığını alamadı. İş insanı da aradığını bulamadı, hızlı tren havaalanı konularında verilen sözler var. Özellikle acemi birliği, polis moral eğitim merkezi, Hitit Üniversitesi güney kampüsü yok, kuzey kampüsü de yarım kaldı. Devlet hastanesi sözleri karşılık bulmadı. Osmancık, İskilip, Ortaköy Mecitözü yollarında verilen sözlere rağmen bu hükümet tarafından bitirilmedi.

Çorumlu verdiği vergilerin hakkını bir türlü alamayan il konumunda. Turizm anlamında da turizme hiç bir şekilde doğru dürüst bir yatırım yok. Özellikle Alacahöyük’teki yatırım da çürüyor.

Çimento kaldırılmalıydı ama Çorum sınırından gidip Sivas’a taşınmamalıydı, Çorum topraklarında kalmalıydı. Osmancık yolunda ya da Ankara yolunda uygun bir alana taşınmalıydı.

Şeker fabrikası özelleşti, depodaki şekerler piyasaya verilmedi. Çorumlu iş insanları şekeri Çorum’dan değil, Kula’daki şeker fabrikasından temin etmek zorunda kaldı.

2023 yılında seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı ile birlikte iktidar olacak, Çorum’un tüm yarım kalan projelerini ve hakettiği tüm devlet yatırımların takipçisi olacağız, hayata taşıyacağız.

Çoruma verilen sözler tutulsun istiyoruz, Çorum halkı bunu hakkediyor, bölgedeki ihracatı en yüksek olan il konumundayız, özellikle iş insanlarımızın işlerini kolaylaştırmak adına da Çorum’a yapılacak olan yatırımların destekçisi olacağımızı da buradan belirtiyorum.

Çorum merkez de OBS çalışanlarının OSB’ye rahatça ulaşmaları için raylı sistem devreye sokulmalı, çünkü ulaşım rahatlamalı, artı bu yolla trafik de rahatlayacak. Çorum’un ölüm kavşağı haline gelen çevre yolu artık işlevini yitirdi, artık şehir içinde kaldı, bir an önce özellikle kuzey ve güney çevre yolu Çorum’a kazandırılmalı. Genel Başkanımızın Çorum ziyaretinde verdiği sözlerden bir tanesi de Kanal İstanbul mu yapılmalı, yoksa Çorum’un iş insanlarının hakettiği Mersin limanı ile Samsun limanını buluşturan yük treninin yapılması mı? bu projeyi çok önemsiyoruz, iktidarımızda bunun çalışmasını başlatacağız. Hiçbir çocuğumuzun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye hayalimiz var.

Çorum turizmini kalkındırmak adına , bazı belediyeler diğer illere kültür gezileri yapıyor. Evet imkanı olmayan vatandaşlarımıza yapılan bu hizmet güzel bir hizmet. Biz istiyoruz ki İstanbul’a, Konya’ya Çanakkale’ye ya da İzmir’e olmak üzere, hangi ile kültür gezisi düzenliyorsak, onların da Çorum’u tanımaları için onları da buraya davet edecek karşılıklı protokoller yapmalıyız. Gerekiyorsa imkanı olmayanları Belediye Çorum’a getirsin, Özellikle Alacahöyük, Boğazkale ve Şapinuva’ya müze önünden servisler kaldırılmalı. İsteyen vatandaşlarımızın oralara ücretsiz götürülmesine katkı sağlanmalı.”

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2022, 19:38