Çorum'un bu ilçesinde ekmek 5 lira oldu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde ekmek 5 lira oldu.

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, meclis kararı ile ilçede 200 gram ekmeğin fiyatının 4 liradan 5 liraya yükseltildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Fırıncı esnafları Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası’nın üyesidir. Odamıza ekmek fiyatının artırılması ile ilgili dilekçe vermişlerdir. Bizde kanun gereği zam konusunu görüşmek üzere Ekmek Fiyat Tespit Komisyonunu topladık.

Toplantıya; Ticaret ve Sanayi Odası, Belediye Başkanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliğinden temsilciler katıldı. Toplantıda 200 gram ekmeğin fiyatının 5 lira olarak uygulanması yönünde karar çıktı. Karar TSO meclis toplantısında oy çokluğu ile kabul edildi. Yeni ekmek fiyatı Sungurlu Kaymakamlığı ve Sungurlu Belediyesine bildirilirken, tarifeyle belirlenen ekmek rayicinin üzerinde satış yapılmayacaktır.” İfadeleri kullanıldı.

Karar, 3 Şubat Cuma gününden itibaren uygulanmaya başlayacak.