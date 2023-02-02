Çorum'un efsane doktorunun hayatı belgesel oldu

Çorum’un efsane doktorlarından Rıfat Patır’ın hayatı belgesel oldu.

Çorumlu genç akademisyen Dr. Fatih Diren’in yönetmenliğinde çekilen belgesel, 4 Şubat Cumartesi günü Buharaevler Kültür Merkezi’nde gösterilecek.

Çorum Belediyesi’nin katkılarıyla çekilen belgeselle Çorum’un yaşayan kültür değerleri arasında yer alan Rıfat Patır’ın hayatının belgesel haline getirilmesini önemsediklerini ifade eden Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Buharaevler Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda saat 19.00’daki gösterime tüm Çorum halkını davet etti.

