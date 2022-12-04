Çorum'un ilk toplu konut yerleşim yerinde dönüşüm heyecanı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Mimar Sinan Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, Mimar Sinan'da yapılacak dönüşüm ile ilgili bilgi verdi.

Aşgın, Mimar Sinan Mahallesi'nde toplam 42 hektarlık alanda 2 bin 165 hane ve 7 bin 170 kişiyi ilgilendiren dönüşümün bakanlık ve TOKİ aracılığıyla değil, imar revizyon değişikliği ile yapılacağını söyledi.

MİMAR SİNAN YENİ BİR SİLÜYETE KAVUŞACAK

Mimar Sinan Mahallesi sakinlerinin yıllardır beklediği imar düzenlemesiyle ilgili yaptıkları çalışmayı açıklayan Aşgın, Mimar Sinan Mahallesi'nin 189 bin metrekarelik bir alan yeni imar planıyla düzenlenip yeni bir süliyete kavuşturularak cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

1979 yılına kadar Mimar Sinan Mahallesi'nin Gülabibey Mahallesi'ne bağlı olduğunu anlatan Aşgın, 1979 yılında '3 No'lu gecekondu önleme alanı' ilan edilince ismi Mimar Sinan olarak değiştirildiğini söyledi.

Mahallenin Çorum'un ilk toplu konut yerleşim yeri olduğu için binaların 5 kattan oluştuğunu aktaran Aşgın; "Eski binaların hiç birinde asansör olmadığı için zamanla bazı sakinlerimiz imkânları doğrultusunda yer değiştirdiler. Orta halli aileler ve kiracı durumunda olanlarsa bu binaları buraları kullanmak zorunda kalıyorlar. Hâliyle yaşlı ve hastalar açısından bu durum zor oluyordu ve bizim buna rıza göstermemiz mümkün değildi." dedi

MİMAR SİNAN'IN YÜZDE 45'İ DÖNÜŞECEK

Burada sürecin hızlı olması ve Mimar Sinan'ın modern bir mahalle olması için revizyon imar planı oluşturduklarını kaydeden Aşgın; "Buranın mevcut imar durumunu iyileştirirsek girişimci Çorumlu müteahhitlerin bir an önce buraya gireceğini çok kısa süre içinde buranın modern bir alan olacağını düşündük, planladık. Mahallemizin 16 bin nüfusu var. Revizyon imar planı yaptığımız sınırlar içerisinde 7 bin 170 vatandaşımız yaşıyor. 189 bin metrekarelik alan yani Mimar Sinan'ın yüzde 45'i dönüşüme girecek. Cuma Pazarı, Cemilbey Caddesi, Mimar Sinan 1.Cadde, 10.Cadde, 11.Cadde bu dönüşümden yararlanacak. 1984 yılında yapılan ve ihtiyacı karşılamayan 158 binanın tamamı neredeyse dönüşecek." şeklinde konuştu

5 KAT İMAR DURUMUNU 8 KATA ÇIKARDIK

Şuan ki mevcut imar durumunun blok nizam 5 kat olduğunu ifade eden Aşgın; "Burada yapacağımız revizyon imar planın amacı 1984 yılında yapılan konutların yenilenmesini sağlamak. Revizyon İmar Planıyla blok nizam 5 kat olan imar durumunu zemin dahil 8 kata çıkarıyoruz. Ayrıca buradaki Nüve evlerimizin imar durumunu ise 5 kata çıkarıyoruz. Müteahhitlerimiz buraya hemen girsin diye isterlerse alt kata işyeri yapabilecek. Müteahhitlerin burada yapacağı dükkanlarla yeni ticaret merkezi olacak." diye konuştu

ŞARTLARI TAŞIYAN HERKESE AYNI HAKKI VERECEĞİZ

Sadece Mimar Sinan Mahallesi'nde değil, Çorum'un herhangi bir yerinde hangi mahallede olursa olsun şartları taşıyan herkese aynı hakkı vereceklerini belirten Aşgın; "En az 2 bin 500 metrekare büyüklükte bir arsaya sahip olan, yıkılmak üzere ve kentsel dönüşüme ihtiyacı olan binalarda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün binaların dönüşümüne izin verdiği takdirde Çorum'un neresinde olursa olsun vatandaşlarımız dönüşümden yararlanacak. Dönüşüm kapsamında emsalde yirmi sözümüzün arkasındayız. Emsalde yirmi şu demek: 10 dairen varsa 12 daire demek. Dönüşmek isteyen, eski evini yenilemek isteyen, kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu düşünen vatandaşlarımız bir araya gelerek en az 2 bin 500 metrekareye ulaşarak gerekli izinleri aldıktan sonra emsalde yirmiden yararlanabilecek." ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu da Mimar Sinan Mahallesi'nde yapılacak revizyon imar düzenlemesinin hem Mimar Sinan halkına hem de Çorum'a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.



