Çorum üreticisine 7 milyon destek ödemesi

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 7 milyon 218 bin 571 liralık tarımsal destek ödemelerinin üreticilerin hesabına yatırıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde 184 milyon 968 bin 632 liralık tarımsal destek ödemesini Cuma günü üreticilerin hesaplarına yatırdı. AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da Çorum'daki çiftçilere 7 milyon 218 bin 571 liralık ödeme yapıldığını açıkladı.

Milletvekili Ceylan, "Çiftçilerimizin her daim yanında olmaya devam ediyoruz. Türkiye genelinde 184 milyon 968 bin 632 liralık tarımsal destek ödemeleri çiftçilerimizin hesabına yatırıldı. Çorum'da da çiftçilerimize 7 milyon 218 bin 571 liralık ödeme yapıldı. Bu ödemelerin 3 milyon 24 bin 550 lirası hayvan genetik kaynakları koruma desteği, 2 milyon 39 bin 400 lirası hayvan hastalıkları tazminat desteği, 966 bin 800 lirası kırsal kalkınma yatırımları desteği, 1 milyon 187 bin 821 lirası TMO alım prim desteği olarak hesaplara yatırıldı. Üreticilerimize hayırlı olsun." dedi.