Çorum’da 5-6 bine yakın esnaf EYT’de düzenleme bekliyor

FATİH BATTAR

17 bin 800 üyesiyle Türkiye’nin en büyük 30 esnaf odası arasında yer alan Çorum’da, 5-6 bine yakın esnaf, TBMM’den esnaflarla ilgili çıkacak EYT yasasını bekliyor.

Konu ile ilgili görüşlerini aldığımız Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, EYT’de mağdur olan esnafın sorunun çözülmesini beklediklerini söyledi.

Türkiye’de 1.5-2 milyona yakın, Çorum’da ise 5-6 bine yakın esnafın EYT düzenlemesinde birçok esnaf grubundan vatandaş yaşını doldurmasına rağmen emekli olamadığına dikkat çeken Gür, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde en büyük sorun prim gün sayısındaki farklılık olduğunu söyledi.

Esnafın emekli olabilmek için Bağ-Kur’a kayıt yaptırması ve 9 bin gün prim yatırması gerektiğini belirten Gür; “Ancak esnafın yanında 4/A kapsamında sigortalı olarak çalışanlar giriş tarihlerine göre 5 binden başlayan prim gün sayısıyla emekli olabiliyor. EYT düzenlemesinde birçok esnaf grubundan vatandaş yaşını doldurmasına rağmen emekli olamıyor.” dedi

Esnafın EYT sorunu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Gür; "SSK'lıların 7 bin 200 iş gününde emekli olduğu için 5 bin gün sigortalı olan vatandaş emekli oluyor, yine aynı şekilde bayanlar yararlanıyor ama esnaf ve sanatkar olduğu zaman 9 bin günde oluyor. Esnaf hem 9 bin günde emekli oluyor, hem de düşük maaş alıyor. Bu makasın daraltılması lazım. SSK ile Bağ-Kur’un birleştirilmesi söz konusu. Eğer birleşme olacaksa ikisinin de hem prim hem de maaş olarak aynı olması lazım. Esnafın da SSK’lılar gibi emekli olması lazım. Bununla ilgili mecliten çıkacak EYT yasasını bekliyoruz. Biz esnaflar olarak bize yapılan bu muameleyi kabul etmiyor, düzenlemenin esnaflar lehinde gereken çalışmaların yapılacağına inanıyoruz. EYT düzenlemesi kapsamında bu farklılık ortadan kaldırılmalı.” şeklinde konuştu.