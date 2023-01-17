Çorum’da 50 milyon değerindeki arsalar satışa çıkarıldı

FATİH BATTAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 40 ildeki 443 arsayı yüzde 20 indirim ve 24 ay vadeyle satışa çıkardı.

Bu kapsamda Çorum’da 1 akaryakıt arazisi ve 3 konut arazisi açık artırma ile satılacak.

Çorum’da Çepni Mahallesi’nde muhammen bedeli 11 milyon 777 bin lira değerindeki akaryakıt istasyonu arazisi, yine Çepni’de 14 milyon 350 bin lira değerindeki konut arazisi, Gülabibey Mahallesi’nde muhammen bedelleri 20 milyon 58 bin lira ile 2 milyon 803 bin lira değerindeki konut arazileri açık artırma ile satılacak.

4 adet arsa için açık artırma ihalesi 26-27 Ocak 2023 tarihlerinde saat 10:30'da gerçekleştirilecek.

İhaleler, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Halkalı ile Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Bilkent Çankaya salonlarında gerçekleştirilecek.