Çorum’da asayiş olayları zirve yaptı!

HABER-YORUM/ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Bir zamanlar huzurlu kent olarak anılan Çorum, şimdilerde silahların konuştuğu bir şehre dönüştü.

Neredeyse her gün birden fazla adli olayın yaşandığı kentte vatandaşların tadı iyiden iyiye kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, sadece geçtiğimiz yıl 9 kasten öldürme, 22 taksirle öldürme, 2 bin 70 kasten yaralama, 1.347 tehdit, 122 cinsel taciz-saldırı olayları yaşandı.

TEDİRGİN OLAN VATANDAŞLAR DENETİMLERİN ARTMASINI İSTİYOR

Son günlerde evler, dükkânlar, araçlar kurşunlanır oldu. Daha 16-17'sinde gençlerimiz bıçaksız, silahsız gezmez oldu. Ve bu silahları kullanmaktan da çekinmez hale geldi. Boşanmak üzere olduğu ya da boşandığı karısını bıçaklayanlar, öldürenler... Hırsızlık, kaçakçılık, gasp olayları aldı başını gitti.

Polisin, vatandaşın güvenliğini sağlamak amacıyla yaptığı şok uygulamalar yerinde olsa bile asayiş olaylarının artmasının önüne bir türlü geçilemediği görüldü. Asayiş olaylarının artmasından tedirgin olan vatandaşlar, yetkililerden denetimlerin arttırılmasını istedi.

TAHAMMÜLSÜZLÜK ARTTI, HOŞGÖRÜ AZALDI

Toplum olarak travmatize olduğumuz dönemlerden geçiyoruz. Hâlâ etkilerini gördüğümüz, dünyayı sarsan bir pandemiden çıktık. Çoğumuz bu dönemi oldukça sıkıntılı geçirdi. Beraberinde ekonomik sorunlar yaşandı. Hayatın zorluklarına karşı tahammülümüz kalmadı.

Elbette bunlar şiddete eğilimin nedenleri olamaz ama üst üste yaşanan olumsuzluklar insanlarda hoşgörüyü azalttı. Tahammülsüz olup çıktık. Trafikte bile ufacık olaylar büyüyüp can almaya varan noktaya geldi.

Aile ilişkileri bozuldu. Çoğu ebeveyn çocuğundan bihaber. İlgisiz büyüyen gençler, rağbet gördükleri ortamlarda kötü alışkanlıklar edindi. TV'de yayınlanan hatrı sayılır vurdulu kırdılı diziler, malesef bu gençlere kötü örnek oldu. Silahı eline alan insan avına çıktı!

HUZUR İÇİN HERKES SORUMLULUK ALMALI

Asayiş olaylarının azalmasında her ne kadar kolluk kuvvetlerine görev düşse de, vatandaş olarak bizlerin de sorumluluk almamız gerekiyor.

Memlekette güven içinde olmak, huzuru bulmak istiyorsak asayişi bozacağını gördüğümüz, bir mağdura rastladığımız ya da bizi rahatsız eden herhangi bir olayda polise bilgi vermek görevimiz olmalı.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023, 22:33