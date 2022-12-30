Çorum’da çalınan traktör Çankırı’da bulundu

Çorum’un Mecitözü ilçesinde çalınan traktör ve tarım aletleri, jandarma ekipleri tarafından Çankırı’da bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Sarıhasan köyünde N.K.'ye ait traktör ve traktör üzerinde bulunan tarım aleti, evinin bahçesinden çalındı.

Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığınca Mecitözü İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT personelinden özel ekip oluşturuldu. Y

apılan araştırma sonucu traktör ve tarım aletlerini çalan 2 kişi tespit edilirken, zanlıların traktörü kendilerine aitmiş gibi başka birine sattıkları, satın alan kişinin ise traktörü çekici ile Çankırı’ya götürdüğü tespit edildi.

Bu gelişme üzerine harekete geçen jandarma ekipleri çalıntı traktörü Çankırı’da ele geçirirken, traktörü satın alan şüpheli de yakalandı. Traktörü çalan ve satın alan toplam 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2022, 19:05