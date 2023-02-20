Çorum’da depremzede öğrenciler ders başı yaptı

FATİH BATTAR

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Çorum’a yerleştirilen ve okul nakillerini Çorum’a aldıran depremzede öğrenciler bugün ders başı yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler ders zili çaldı.

2022-2023 eğitim öğretim yılının, 12 Eylül 2022’de başlayan ve 20 Ocak’ta sona eren birinci döneminin ardından okullar 6 Şubat’ta açılacaktı ancak Kahramanmaraş merkezli pek çok ili etkileyen depremler ve iklim şartları nedeniyle yarıyıl tatilinin ardından eğitim-öğretim faaliyetlerine 20 Şubat’a kadar ara verilmişti.

Bugün ders başı yapılırken, deprem nedeniyle Çorum’a gelen depremzede öğrenciler için sınıflar oluşturuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, deprem bölgesinden gelen öğrenciler için Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda açılan anasınıfını ziyaret etti.

Minik öğrencilerle sohbet eden Kodek, çanta hediye etti.



