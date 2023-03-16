Çorum’da Hobi Köyü kuruluyor

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından Silmkent bölgesinde Hobi Köyü kuruluyor.

Kuruçay’da kurulan Hobi Köyü ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; “Seçim öncesi sözünü verdiğimiz Hobi Köyü’müzün şimdi de yollarını yapıyoruz.” dedi

HOBİ KÖYÜ HAKKINDA

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın geçtiğimiz yıllarda Hobi Köyü ile ilgili şu bilgileri vermişti;

“40-45 metrekare büyüklüğünde ahşaptan tek katlı konutlar olacak. İlk etapta 120-130 civarında Hobi Bahçesi yapılacak. Bunların evleri de dahil tüm altyapısını yaparak inşa edeceğiz. Otoparklar ve çocuk oyun alanları da olacak. Hem bir vaadimizi yerine getirmiş hemde Çorum’a yakışır bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. Bölgede hızlı tren hattının geçeceği yerde de düzenleme yaptık. Hobi Köyü sadece burayla da sınırlı kalmayacak. Şehrin farklı noktalarında da arayışımız var. Hoyhoy bölgesi, Gülabibey Mahallesi’nin uç kesimlerinde yer araştırıyoruz. İnşallah uygun bulduğumuz ve mülkiyeti belediyeye ait olan yerlerde bu çalışmayı yapacağız”

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023, 19:15