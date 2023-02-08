Çorum’da iki otel depremzedelere kapılarını açtı

FATİH BATTAR

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş-Gaziantep depreminin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu ve Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nce (AKTOB), Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle oteller kapılarını depremzedelere açıyor.

Bu kapsamda Çorum’da Anitta Otel ve Grand Park Otel, depremin etkilediği 10 ilden misafirlerini ağırlamaya hazır olduklarını açıkladı.

Grand Park Hotel Müdürü İbrahim Erkan, depremzedeler için 5 oda (10 kişilik) ayırdıklarını söyledi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkez üssü olmak üzere ve çevredeki 10 ili kapsayan, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle dışarıda kalan vatandaşlar için otelinin kapılarını açtıklarını belirten Erkan, Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek zor sürecin dayanışma ile aşılacağını söyledi.

Erkan; “Ülke olarak büyük bir acı yaşıyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışmaya en çok ihtiyacımızın olduğu dönemdeyiz. Biz de Grand Park Otel olarak 5 odamızı depremzedelere ayırdık. Depremden etkilenen vatandaşlarımızı otelimize bekliyoruz. Bir hafta boyunca misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. İnşallah el birliğiyle bu felaketinden de üstesinden geleceğiz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Milletimizin başısağolsun. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. İnşallah el birliğiyle bu felaketinden de üstesinden geleceğiz.” ifadelerini kullandı

ANİTTA 100 KİŞİYİ AĞIRLAYACAK

Anitta Otel de 100 kişilik bir ekibi ağırlamaya hazır olduklarını açıkladı.

Gazetemize açıklamalarda bulunan Anitta Otel yetkilileri depremden etkilenen vatandaşları süresiz ağırlamaya hazır olduklarını söyledi.

Anitta Otel olarak tüm imkanlarıyla depremzede vatandaşların yanında olacaklarını belirten yetkililer; “Türkiye ve Çorum’da şu anda herkes deprem bölgesine yardım için can siparane çalışıyor. Tır’lar dolusu yardımlar deprem bölgesine gönderiliyor. Biz de Anitta Otel olarak depremden etkilenen vatandaşlarımızı ağırlamaya karar verdik. Şu anda 100 kişilik ekibi ağırlamak için hazırlıklarımızı tamamladık. Bize başvuran vatandaşlarımızı en iyi şekilde ağırlayacağız.” dediler.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2023, 19:25