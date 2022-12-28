Çorum’da işe başlayacak 98 kişi belli oldu

FATİH BATTAR

Çorum'da Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışacak 98 kişi bugün Noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Çorum’da 29 temizlik görevlisi, 40 güvenlik görevlisi, 12 klinik destek elemanı, 3 elektrikçi, 3 inşaat boyacısı, 1 marangoz, 2 ısıtma ve sıhhı tesisatçı, 2 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, 1 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destekleme elemanı, 5 hasta karşılama ve yönlendirme personeli için Ankara'da kura çekimi yapıldı.

İşte kura çekiminde ismi çıkan kişiler;

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı; "Hülya Bayatlı, Hülya Artay.”

Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destekleme elemanı: “Emir Taşkıran.”

Elektrikçi; “Muzaffer Emir, Hüseyin Öztürk, Kemal Öremiş,”

Güvenlik Görevlisi; “Şükran Yılmaz, Hüseyin Dereli, İzzet Can Özöndel, Burhan Önder, Bayram Demirtaş, Hasan Çetin, Gökhan Ceylan, Gökhan Karaağaç, Yusuf Yirci, Ali Asker Karslı, Aysun Eser, İskender Gülümser, Hanife Avcu, Tahsin Turan, Abdülkadir Köroğlu, Mutlu Turan, Hüseyin Kolcu, Özgür Hamdi Özel, Kadir Kavaklı, Belgin Ateş, Yaşar Ölez, Gülay Göl, Ramazan Öztürk, Ceren Çimen, Anıl Başar, İdris Büyükşimşek, Ahmet Duran, Selime Karabulut, Dilek Sarı, Mustafa Akgün, Esta Tatlıer, Halil İbrahim Öz, Mustafa Köksal, Murat Bozduman, Ahmet Esmer, Sadık Kara, Sezgin Keskin, Ahmet Kaya, Hasan Hüseyin Kelepircioğlu, Kübra Korkmaz,

Hasta karşılama ve yönlendirme; “Selma Yıldız, Sema Uzar, Sinem Elif Er, Engin Karaman, Bircan Yağlı”

Isıtma ve sıhhı tesisatçı; “Said Affan Özçiftçi, Hakan Kuşcu.”

İnşaat boyacısı; “Asım Tuna, Fatih Recep Patır, Ahmet Selçuk Mertoğlu.”

Klinik destek elemanı; “Sevgi Tahmazoğlu, Yusuf Tunç, Aleyna Kalabalık, Habip Kızılarslan, Sinem Karaboya, Mustafa Burak Çapın, Yasemin Kaya, Sevilay Sultan Yadigar, Melek Göktürk, Buse Özkan, Kardelen Gökce, Emre Erdem”

Marangoz; “Talip Bozkurt.”

Temizlik Görevlisi; “Samet Yıldız, Sedar Durmuşbaş, Serap Özçifti, Nihat Ağca, Kübra Karayanık, Ahmet Yılmaz, Zeliha Küçük, İlknur Bozkurt, Muhammed Ali Kıdış, Buse Mumcu, Emine Güneşay, Baki Tekelen, Erol Bostancı, Elanur Beker, Resul Yılmaz, Elif Yıldırım, Ahmet Arslan, Necati Sever, Hasane Özdemir, Mehmet Uysal, Fatih Gül, Berkan Uysal, Kübra Öz, Recep Serttaş, Ferhan Harmankaya İbik, Doğukan Dalkıç, Engin Karakaya, Hülya Kodaz, Gülüzar Göklen."

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2022, 20:24