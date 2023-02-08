Çorum’dan Afşin’e 33 bin 500 litre mazot yardımı

Çorumlu hayırsever iş adamlarının destekleriyle temin edilen 33 bin 500 litre 500 litre mazot deprem bölgesine gönderildi.

Deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan tüm alanlarda sahada olan Çorum Belediyesi, akaryakıt sıkıntısı için de harekete geçti.

Araç yakıtı konusunda yaşanan sıkıntıların kendilerine iletildiğini söyleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, hayırseverlerin desteğiyle çok kısa bir sürede 33 bin 500litre mazot temin etmeyi başardıklarını açıkladı. Akaryakıt desteğinde bulunan hayırseverlere tek tek teşekkür eden Aşgın, iş adamlarına da destek çağrısında bulundu.

Başkan Aşgın, "10 bin litre mazot dün sabah itibariyle Seymenler Petrol'ün Trabzon'daki çalışma alanından bölgeye iletildi. Bugün de Afşin'e uğurladığımız yaklaşık 700 bin TL değerinde 23 bin 500 litre mazotumuz var. Selahattin Kaleli 5 ton, Ahmet Kaleli 5 ton, Ali Evlüce 5 ton, Halim Dugan (Arel Enerji) 2 ton, Cengiz Başar (Total) 2 ton, Mustafa Tuzcu 1 ton, Hasan Kaya Arena 1 ton, Kata İnşaat 1 ton, Kurban Bey 1 ton, 3F Tekstil 1 ton, Mustafa Kafa (Elit Çevre) 250 litre olmak üzere destek verdiler. 23,5 ton mazot yüklü tankerimizi Afşin'e uğurluyoruz. Tankerimiz akşam saatlerinde orada olacak ve başta ekiplerimiz olmak üzere diğer ihtiyaçlara da destek olacak." dedi. (Haber Merkezi)