Çorumlu aşçılar ödülle döndüler

8. Dünya Helal Zirvesi ve 9. Helal EXPO kapsamında uluslararası Aşçılar Şampiyonası 24-27 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleştirildi.

Aşçılar Şampiyonası’na 40’tan fazla ülkeden aralarında ünlü şeflerinde yer aldığı 200 uluslararası şef, Türkiye'den ise 60 ilden yaklaşık olarak 2000 şef, aşçılık okulu öğrenci ve öğretim görevlileri katıldı.

Şampiyonada Çorum’u Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Eren Berke Bozyel, Yaşar Özkan, Dursun Gürkan Ay ve en iyi lise kategorisinde ise Ömer Güngör, Enes Ufuk Gürgen, Mehmet Emin Sufracı temsil etti.

Hitit MTAL şampiyonada 2 bronz ve 1 merit ödülü kazandı.

Hitit MTAL yöneticileri yarışmada Çorum’u ve okulu en güzel şekilde temsil eden öğrencilere, öğretmenler Nuran Köse Özkurşunlu, Erkan Bacak, Ülkü Menşure Solak, Hülya Hallı, Sultan Örten, Ramazan Oktay ile maddi ve manevi destek sağlayan Binevler Kahveland İşletmesi ve Esri Çakır İşletmesine teşekkür etti.