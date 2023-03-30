Çorumlu avukata TOGG çıktı

Çorum'da yaşayan '14927' numaralı TOGG talihlisi Avukat Yakup Alar, TOGG gibi yerli ve milli yatırımları desteklediklerinin belirterek, herkese bu tür yatırımlara destek olma çağrısında bulundu.

Yerli ve milli otomobil TOGG’u satın almak için 16-27 Mart tarihleri arasında ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişiden 20 bini çekilen kura sonucu belirlendi. Çorum’da yaşayan Avukat Yakup Alar da Togg’un C-SUV T10X’in uzun menzilli otomobilini almak için yaptığı başvuruda '14937' numaralı talihli oldu.

“Bu tür yatırımlarda siyasi iradenin katkısı çok büyük”

Yerli ve milli otomobil TOGG için düzenlenen çekilişteki talihlilerden birisi olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Yakup Alar, “Ülkemizde yerli ve milli bir araç üretilmesinden dolayı gururluyum. Bu tür yatımların gelişmesinde siyasi iradenin katkısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmiş dönemlerde bunun önemini yaşadık. Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, 1960’lı yıllarda Devrim arabalarında olduğu gibi siyasi irade arkasında durmadığı için bu yatırımların akamete uğratıldığını gördük. Bu yatımlardan ve vermiş oldukları desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımıza, Sanayi ve Teknoloji bakanımız ile katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Herkesin projeye destek vermesi gerektiğini kaydeden Alar, “Bu yatırımların siyasi irade tarafından desteklendiğini görüyoruz. Desteklenmesi gerektiğine de inanıyoruz. Millet olarak bu tür yatırımları destekliyoruz, milletimizi de destek olmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2023, 16:38