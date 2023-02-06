Çorumlu genç depremde vefat etti

Çorumlu Fırat Sarıaslan, Malatya'da meydana gelen deprem sonucu hayatını kaybetti.
Çanakçı Köyü nüfusuna bağlı, Özgür Sarıaslan'ın oğlu, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde eğitim Fırat Sarıaslan, depremde göçük altında kalarak yaşamını yitirdi.
Çorumlu Fırat Sarıaslan, Malatya'da meydana gelen deprem sonucu hayatını kaybetti.
Çorumlu Fırat Sarıaslan, Malatya'da meydana gelen deprem sonucu hayatını kaybetti.
Çanakçı Köyü nüfusuna bağlı, Özgür Sarıaslan'ın oğlu, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde eğitim Fırat Sarıaslan, depremde göçük altında kalarak yaşamını yitirdi.