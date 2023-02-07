Çorumlu genç kız enkazdan kurtarıldı

FATİH BATTAR

Hatay'da görev yapan Çorumlu veteriner hekim, saatler sonra göçük altından sağ salim kurtarıldı.

Çorumlu Eczacı Bekir Sami Üsal'ın kızı Veteriner hekim Kübra Ünsal, Hatay Defne Sümerler Mahallesi'nde 14 katlı binanın enkazının altında kalmıştı.

Kübra ve diğer depremzedeler için sosyal medyada arkadaşları yayınladıkları video ile yardım istemişti. Genç veterinerden müjdeli haber geldi. Edinilen bilgilere göre Kübra Ünsal, enkaz altından kurtarıldığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2023, 18:18