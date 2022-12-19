FATİH BATTAR
Bir süredir yakalandığı hastalık nedeniyle tedavi gören Çorumlu polis memuru hayatını kaybetti.
Çorum iskilip Avhatyaka köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen polis memuru Nazım Akdoğan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Merhumun cenazesi yarın (20 Aralık Salı) günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2022, 23:00