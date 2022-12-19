Çorumlu polis memuru hayatını kaybetti

Bir süredir yakalandığı hastalık nedeniyle tedavi gören Çorumlu polis memuru hayatını kaybetti.

Çorumlu polis memuru hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Bir süredir yakalandığı hastalık nedeniyle tedavi gören Çorumlu polis memuru hayatını kaybetti

Çorum iskilip Avhatyaka köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen polis memuru Nazım Akdoğan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.  

Merhumun cenazesi  yarın (20 Aralık Salı)  günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2022, 23:00
YORUM EKLE
Gönder