Çorumlu simitçiden ilginç kampanya

Çorum'da Gazi Caddesi'nde seyyar arabasında simit satan bir kişi internet alışverişleri için başlatılan kampanyayı Çorum simidi için kullandı.

Çorumlu simitçiden ilginç kampanya

FATİH BATTAR

Çorum'da Gazi Caddesi'nde seyyar arabasında simit satan bir kişi internet alışverişleri için başlatılan kampanyayı Çorum simidi için kullandı.

Normalde 4 liradan simit satan seyyar simit, 'Efsane Kasım' kampanyası yaparak 3 simidi 10 liradan satışa sundu.

Seyyar simit arabasının üzerinde 'Efsane Kasım Kampanyası 3 Simit 10 Lira' yazısını gören vatandaşlar hem şaşırıyor hem de yaptığı ilginç kampanyadan dolayı tebrik ediyor.

Kampanyanın yarın sona ereceğini belirten vatandaşlar, simitçiden 'Efsane Kasım' kampanyasını uzatmasını istiyor.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022, 19:00
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