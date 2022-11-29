Çorumlu simitçiden ilginç kampanya

FATİH BATTAR

Çorum'da Gazi Caddesi'nde seyyar arabasında simit satan bir kişi internet alışverişleri için başlatılan kampanyayı Çorum simidi için kullandı.

Normalde 4 liradan simit satan seyyar simit, 'Efsane Kasım' kampanyası yaparak 3 simidi 10 liradan satışa sundu.

Seyyar simit arabasının üzerinde 'Efsane Kasım Kampanyası 3 Simit 10 Lira' yazısını gören vatandaşlar hem şaşırıyor hem de yaptığı ilginç kampanyadan dolayı tebrik ediyor.

Kampanyanın yarın sona ereceğini belirten vatandaşlar, simitçiden 'Efsane Kasım' kampanyasını uzatmasını istiyor.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022, 19:00