Çorum’un ‘6’lı masa’sı mutabakat metnini görüştü

Millet İttifakı'nın Çorum İl Başkanları, İYİ Parti Çorum İl Başkanlığı’nda bir araya geldi.

Millet İttifakı'nı oluşturan 6 siyasi partinin Çorum İl Başkanları, Ankara'da geniş kapsamlı bir toplantı ile kamuoyuna açıklanan ‘Yarının Türkiyesi İçin Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nin ardından değerlendirme ve çalışma planı hazırlama toplantısı yaptı.

Toplantıya; CHP İl Başkanı Ümit Er, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, DEVA Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Damar, partilerin merkez ilçe başkanları, il sekreterleri ve bazı il başkan yardımcıları katıldı.

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda mutabakat metni değerlendirilerek, seçimlerde alınacak tedbirler ve sandık güvenliği konuları ele alındı.

Ankara'da 6 parti liderinin yaptığı toplantıların benzerinin yerelde il başkanları tarafından yapılacağı, toplantıların belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi. (Haber Merkezi)