Çorum’un en güçlü kadını

FATİH BATTAR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Para Dergisi, Türkiye’de ’50 güçlü kadını’ yazdı.

Dergi’de Türkiye’de 50 güçlü kadın arasında Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Nilüfer Akın da yer aldı.

Girişimci müteşebbisleriyle kendi kendine yetebilen nadir illerden biri olan Çorum’da, girişimci işadamlarının yanı sıra girişimci iş kadınları da iş dünyasında ağırlıklarını hissettirmeye başladı.

Bu kapsamda 2011 yılından bu yana iş dünyasında yer alan TSO Yönetim Kurulu üyesi ve Primer Medikal sahibi Nilüfer Akın, ekonomi dergisinde ‘50 güçlü kadın’ arasında yer almayı başardı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası yönetiminde yer alan tek kadın olarak dikkat çeken Akın, iş dünyasında kadınların artık daha fazla yer alması gerektiğini belirterek, gazetemize açıklamalarda bulundu.

Kadınların erkeklere oranla iş hayatında zorlansa da en az erkekler kadar başarılı olduğunu ifade eden Akın, “Günümüzde toplumsal sorunları oluşturan alanlardan birisi işsizlik ve istihdamdır. Toplumsal refah ve kalkınmanın sağlanması açısından bu sorunları çözmek oldukça önemlidir. Kadınlar istihdam sorunundan etkilenmektedirler. Bu hususta kadınların çalışma hayatına dahil edilmesi toplumsal kalkınmayı sağlamada oldukça önemli bir etkendir. Bu yüzden günümüzde hem kadın işgücü sayısı hem de kadın istihdamına önemin arttığını görmekteyiz. Bu çalışmada kadınların işgücünde mevcut durumları ortaya konmuştur. Konu ile ilgili literatür taraması yapılarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır. İstatistiki veriler kapsamında kadın istihdamı bütün yönleriyle irdelenmiş ve Türkiye’de yansımaları ve kadınların çalışma hayatındaki durumu ortaya konmuştur. Toplumsal kalkınma ve refah seviyesinin arttırmada kadın istihdamının önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak toplumsal yapı ve ekonomik politikalar sebebiyle kadın istihdamının istenilen seviyede olmadığı saptanmıştır.” dedi

ÇORUM KADIN İSTİHDAMINDA TÜRKİYE’DE 15.SIRADA

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Çorum’un kadın istihamında Türkiye’de 15.sırada yer aldığına dikkat çeken Akın, bunun sevindirici ve güzel bir gelişme olduğunu aktardı.

İş hayatına girmek isteyen kadınlara da tavsiyede bulunan Akın; “Tüm dünya kadınların gücünün farkında. Kadınların, gün geçtikçe iş dünyasında daha fazla yer almaları, ekonomilerin büyümesine katkıda bulunuyor. “Ben de kendi işimi kurmak istiyorum” diyorsanız harekete geçin. Yapmaktan keyif aldığınız bir şeyler mutlaka vardır. Yeni bir iş kurduğunuzda, hem maddi hem manevi fedakarlıklar yapmanız üstelik ciddi zaman ve enerji harcamanız gerekecektir. Her iş dalında başarı kolay gelmez ama ilginizi çekmeyen, yapmaktan keyif almadığınız bir alanda kendinize iş seçerseniz başarılı olma ihtimaliniz neredeyse sıfırdır.” ifadelerini kullandı.