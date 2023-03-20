‘Çorum’un makus talihini birlikte yeneceğiz’

HURŞİT BOZKURT

İYİ Parti önceki dönem İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, partisinden milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Çorum’un çözülemeyecek problemi olmadığını belirten Özsaçmacı, “Çorum’un geri kalmış makus talihini birlikte yeneceğiz. Öncelikle nemelazımcı siyasetçilerden kurtulmak gerekiyor” dedi.

Bekir Özsaçmacı, 19 Mart Pazar akşamı saat 19.19’da parti binasında basın toplantısı düzenleyerek aday adaylığını ilan etti.

Toplantıya, İl Başkanı Erkan Yıldız, Merkez İlçe Başkanı Av. Orhan Odabaş, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

İlk olarak söz alan İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, partide aday adaylarının müracaat sürecinin devam ettiğini ve tüm adaylara eşit mesafede olduklarını bildirdi.

Yıldız’dan sonra söz alan Özsaçmacı ise ülkenin zor ve meşakkatli günler yaşadığını ifade ederek, “Bugünleri Millet İttifakı’nın önderliğinde aşacağımıza yürekten inanıyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu birçok problem mevcut. Bu sorunların çözülmesi için mevcut iktidarın yorgun, hantal yapısından, yetim hakkı yiyen bu düzenden kurtulmamız gerek. Bunun yolu da iktidar olmaktan geçer. Bizler, Mustafa Kemal Atatürk’ün, Dumlupınar’da, Çanakkale’de, Conk Bayırında canı pahasına ülkemizi kurtuluşa erdirenlerin neferleriyiz. Yeter artık söz milletindir diyen bir anlayışın neferleri ve sözcüleri bizler olacağız. İYİ Parti, tüm renklerin, tüm insanların düşüncelerinin ortak zeminde iktidar olduğu bir düzen kuruyor. Tüm düşünceleri kucaklayan, sesi olan bir siyasal hareketi Meral Akşener’in başbakanlığında iktidar ile taçlandıracağız.” diye konuştu.

Çorum sevdalısı olarak yola çıktığını aktaran Özsaçmacı, “Çorum’u birlikte tanıtıp büyüteceğiz. Çorum’un geri kalmış makus talihini birlikte yeneceğiz. Çorum’un çözülemeyecek problemi yok. Öncelikle nemelazımcı siyasetçilerden kurtulmak gerekiyor. 14 Mayıs seçimlerinde bu iktidarın karartısı kaybolacak, tuzla buz olacak. Az kaldı. Aydınlık günler Millet İttifakının sandıkta elde edeceği başarıyla birlikte gelecek.” açıklamasında bulundu.