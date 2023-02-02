Cumhur İttifakı’nı anlattılar

Köy ziyaretlerini sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Çorum teşkilatları, Mecitözü ilçesine bağlı Doğala ve İbek köylerinde vatandaşla buluştu.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, beraberinde İl Başkan Yardımcısı Abdurrahman Uysal, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Esen ve Mecitözü İlçe Başkanı Ali Ergan ile yaptığı ziyarette terörle mücadele şehitlerimizden Osman Aydoğdu'nun İbek Köyü’nde yaşayan annesi Fatma Aydoğdu'yu da ziyaret etti.

Köy konağında Köy Muhtarı Hasan Kirik’in de katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya dair konuşan İl Başkanı Karapıçak, "Vatandaşlarımızla köyümüzün sorunları ve talepleri üzerine sohbet ve istişarelerde bulunduk. Liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin selamlarıyla halkımıza ‘Aziz Milletim Sıra Sende’ seslenişini dile getirdik. Cumhur İttifakı’nın ruhunu, Milliyetçi Hareket’in varlık gayesini ve hedeflerini anlattık. Misafirperverlikleri adına başta Köy Muhtarımız Hasan Kirik olmak üzere tüm köy sakinlerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar var olsunlar." dedi. (Haber Merkezi)