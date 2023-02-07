Deprem saatinde hırsızlık yaparken yakalandılar

Çorum'da dün saat 13.24 sularında meydana gelen deprem esnasında bir eve hırsızlık için giren 3 kişi yakayı ele verdi.

Edinilen bilgilere deprem sırasında vatandaşların dışarı çıkmasını fırsat bulan 3 şahıs, gözüne kestirdiği bir eve hırsızlık için girdi.

Eve yabancı şahısların girdiğini gören komşular hemen ev sahiplerine ve polislere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, hırsızları suçüstü yakaladı.

Herkes can derdindeyken, milletin evini soymaya çalışan hırsızlar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Karakoldaki ifadelerinin ardından 3 şahıs, Adliye'ye sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2023, 15:25