Depremzedeler için hayvanlarını bağışladılar

Çorum Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına Çorumlular’dan destek yağıyor.

Hayvancılıkla uğraşan İbrahim Işık ve Enver Özdil isimli vatandaşlar, depremzedelere ulaştırılmak üzere Çorum Belediyesi Halk Et Kombinasına 1 büyükbaş ve 5 küçükbaş hayvan bağışında bulundu.

Büyükbaş hayvanını depremzedeler için bağışlayan İbrahim Işık, Türkiye genelinde tüm esnaflara seslenerek, "İmkânlarımız ölçüsünde deprem bölgesine desteklerimizi esirgemeyelim, yardımlarınızı eksik etmeyin." dedi.

5 küçükbaş hayvanını kombinaya getiren Enver Özdil de hayvan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlara seslenerek, "Tamamen ücretsiz olan Halk Et Kombinasına hayvanlarınızı getirerek depremzede kardeşlerimize ulaştırabilirsiniz.” diye konuştu.

Hayvan sahiplerinin deprem bölgesine bağış yapmak için mezbahaya geldiklerini dile getiren Çorum Belediyesi Halk Et Kombinası Müdürü Ali Said Can, "Bölgede ihtiyacın çok olduğunu biliyoruz. Elimizden ne gelirse yapmaya gayret gösterelim. Çiftçi kardeşlerimizden, hayvan besicilerimizden destek bekliyoruz, belediye mezbahası olarak kesimlerini ücretsiz yapıyoruz." dedi. (Haber Merkezi)