Dikkat! Gece yarısı su kesintisi var

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından çelik isale hattında oluşan arızadan dolayı hat üzerinde bakım ve onarım çalışması yapılacağından bu gece yarısından yarın öğle vaktine kadar su kesintisi uygulanacak.

10 mahalleyi doğrudan ve 2 mahalleyi de dolaylı olarak besleyen ana isale hattında akşam saatlerinde tespit edilen kaçağa ivedilikle müdahale edileceğini açıklayan Çorum Belediyesi, Akkent, Yavruturna, Yeniyol, Kunduzhan, Çöplü, Çepni, Karakeçili, Ulukavak, Üçtutlar ve Buharaevler Mahallesi'nde su kesintisine gidileceği belirtildi.