Diş Hastanesi 2023’te hizmete açılacak

FATİH BATTAR

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Güney Kampüsü’nde hastane karşısında temeli atılan Diş Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak, yüklenici firmadan bilgi aldı.

Ceylan’a incelemelerde AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Fatih Temur, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir ve hastane personeli eşilk etti.

Diş Hastanesi'nin 2023 yılında tamamlanarak hizmete gireceğini belirten Ceylan; yaptıkları girişimler neticesinde Hitit Üniversitesi Güney Kampüsü içerisinde bulunan 20.000 m² bir alana Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yapılmasına karar verildiğini hatırlattı.

Sağlık Bakanlığı tarafından söz konusu alana bodrum, zemin ve 4 kattan oluşan Diş Hastanesi projesinin hazırlandığını anlatan Ceylan, hastanenin yapımı için önce Nisan ayında ihale açıldığını, çeşitli sebeplerle bu ihalenin iptal edilmesinin ardından da Temmuz ayında bir kez daha ihaleye çıkıldığını bildirdi.

İçerisinde 50 ünite bulunan Diş Hastanesi’nin inşaatının belirlenen süre zarfında tamamlanarak Çorumluların hizmetine sunulacağını vurgulayan Ceylan, bünyesinde ameliyathaneler, lokal girişim odası, yataklı servisi, protez laboratuvarı, röntgen odalarının yer alacağını ifade etti.



