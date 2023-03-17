‘Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumsal huzurun en önemli mimarlarındandır’

FATİH AKBAŞ

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı ziyaret etti.

Ziyarette Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başarılı hizmetleriyle ilgili kapsamlı bir değerlendirme ve istişarelerde bulunduklarını belirten Milletvekili Erol Kavuncu, “Kıymetli hocamızın engin bilgi ve birikimlerinden müstefit (yararlandık) olduk. İslam dini, aziz milletimizin en kıymetli müştereği, en vazgeçilmez değeridir. Diyanet İşleri Başkanlığımızın varlığı ise bugün aziz milletimizin en büyük imkânlarından biridir. Kur'an ve sünnete dayalı sağlam bilgiyi esas alan, Müslümanların on dört asırlık dinî tecrübesini de ihmal etmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı, ülkemizde bugün toplumsal huzurun en önemli mimarlarındandır. 15 Temmuz FETÖ darbe kalkışmasındaki "Ezanları susturan darbelerden darbeleri durduran selalara" misyonuyla, imam ve müezzinlerimizin diriliş ve kıyam selalarını unutmamız asla mümkün değildir.İslam’ın kucaklayıcı ilkelerini, paylaşım ahlakını, kardeşlik hukukunu, hayat veren nefesini insanlıkla buluşturan başarılı çalışmaları nedeniyle teşkilatın bütün kademelerinde hizmet eden din görevlilerimize ve Sayın Diyanet İşleri Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023, 20:46