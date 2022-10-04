Doç. Dr. Muteber Burunsuz sergi açtı

M.BURAK YALÇIN

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Muteber Burunsuz, ‘Lirik Devinimler’ isimli 11’nci kişisel resim sergisini açtı.

Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisi’nde açılan serginin açılışına Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, sanatseverler ve öğrenciler katıldı.

‘ESERLER ÇORUM’DA BULUNDUĞUM 5 YILIN ÖZETİ’

Sergi açılışında konuşma yapan Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Muteber Burunsuz, sergide bulunan 60 eserin tuval üzerine akrilik uygulamasıyla yapıldığını belirterek, “Bunun dışında desenlerde yer alıyor. Sergide bulunan eserler Çorum’da bulunduğum 5 yıllık sürecin özeti gibi. Aslında bu 5 yıllık özeti sizle paylaşmak istedim” dedi.

‘ÇORUM, BÖLGENİN SANAT MERKEZİ’

Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı da Çorum’un bölgenin sanat merkezi olduğuna değinerek, “Hocamız Çorum’da gurur duyduğumuz ulusal hatta uluslararası çapta bir ressamdır. Türkiye, sanata ve kültüre verdiği değerle dünyaya damga vurmuştur. Devletimiz kültürde ve sanatta sağladığı ilerlemelerle bütün Avrupa’da Türk sanatını temsil etmektedir. Demokrasi, gelişmek ve ilerlemek için sanat diyoruz” diye konuştu.

‘SADECE KÜLTÜRDE DEĞİL EDEBİYAT VE SANATTA DA KENDİNDEN SÖZ ETTİREN BİR BELEDİYEYİZ’

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Muteber Burunsuz’un şehre önemli katkılar veren bir ressam olduğunu ifade ederek, “Hocamız, ulusal ve uluslararası 80 sergide eserleri bulunmuş olan önemli hizmetler etmiş olan değerli bir hocamızdır. Sporda, kültürde, sanatta, ticarette ‘Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz’ diyoruz. Bu ayarda sergi açabilen, altyapısı ve müzesi ile bu düzeyde olan bazı büyükşehirlerde dahi olmayan altyapımız var. Sadece kültürde değil edebiyat ve sanat alanında da kendinden söz ettiren bir belediye ve şehriz” şeklinde konuştu.

‘ÇORUM ÖĞRENCİ VE KÜLTÜR DOSTU BİR ŞEHİR’

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de Çorum’un öğrenci ve kültür dostu bir şehir olduğunun altını çizerek, “Mutebeler hocalarımız üniversitemizide, şehrimizide daha muteber hale getirecek. Kendilerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezerek Doç. Dr. Muteber Burunsuz’dan eserler hakkında bilgi aldılar.