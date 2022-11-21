DUALARIMIZ MEHMETÇİKLE BİRLİKTE

Yıllardır Türkiye’nin başına musallat olan PKK ve tüm uzantılarının kökünü kurutmakta kararlı olan kahramanlarımız, PKK ve tüm uzantılarına dünyayı dar ediyor.

Türk Milleti’nin gece gündüz duacı olduğu Mehmetçiğimiz bir kez daha destan yazarken, Pençe Kılıç Operasyonu tüm dünyanın birinci gündemine yerleşti.

Özellikle İstiklal saldırısının ardından intikam yemini eden kahraman ordumuz ve güvenlik güçlerimiz, sınır ötesi operasyonlarla şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı.

Milletten aldığı “Havada karada denizde daima muzaffer olsun” dualarıyla adım atan kahraman Mehmetçiğimiz, tüm terör yuvalarını yerle yeksan ederken, yedi düvele Türk’ün gücünü bir kez daha gösterdi.