Dünyaca ünlü kent plancısı Çorum’da

Çorum Belediyesi tarafından üzerinde titizlikle çalışıldığı belirtilen çimento fabrikası arazisi projesi nihayete eriyor.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, yeşilin hakim olduğu, ticarethaneler, konut alanları ve sosyal donatılarıyla cazibe merkezine dönüşecek çimento fabrikası arazisi için artık son dokunuşlar yapılıyor. Çorum'a silüet verecek projenin master planına katkıda bulunmak üzere dünyaca ünlü Alman şehir planlama şirketi AS+P yetkilileri Çorum Belediyesi'nin daveti üzerine şehre geldi.

SİMPAŞ Holding sahibi, ünlü iş insanı, hemşehrimiz Avni Çelik'in önerisi üzerine dünyaca ünlü Alman şehir planlama firması AS+P (Albert Speer + Partner GmbH) ile temasa geçen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, firmanın yetkililerini Çorum'a davet etti. Firmanın genel müdürü, şehir plancısı ve kentsel tasarım mimarı Friedbert Greif, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve teknik heyetle çimento fabrikası arazisinin master planıyla ilgili istişarelerde bulundu.

DEPREME DAYANIKLI YAŞAM ALANI

Çimento fabrikası alanı kentsel tasarımıyla ilgili firma yetkililerine bilgi veren Başkan Aşgın, içerisinde konut alanları, ticari alanlar, turizm alanı ve sosyal donatılarla, ormanın korunduğu ve yeşilin hakim olduğu, depreme dayanıklı konutların yer alacağı modern bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bilgilendirme toplantısının ardından AS+P firması genel müdürü Friedbert Greif, Başkan Aşgın ile birlikte çimento fabrikası arazisini gezerek yerinde incelemelerde bulundu.

KÜLTÜREL VE TARİHİ ÖZELLİKLER ÖN PLANDA TUTULACAK

Çimento arazisinin planlamasında Çorum'un kültürel ve tarihi özelliklerinin yansıtılması hedefleniyor. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, planlamanın Çorum kültürünün izlerini taşıyacak bir mimari anlayışla yapılabilmesi amacıyla firma yetkililerini şehrimizin tarihi ve kültürel yerlerini de gezdirdi. Heyet, tarihi belediye binası, Veli Paşa Hanı, Çöplü Arastası, Dikiciler Arastası ve Çorum Müzesi'nde de incelemelerde bulundu.

Genel Müdür Friedbert Greif, çimento fabrikası arazisinin Çorum için güzel bir yaşam alanı olabileceğini ve firma olarak da kendilerinin bu projede yer almak istediklerini ifade etti. Friedbert Greif, teknik çalışmalar ve geniş çaplı inceleme yapmak için önümüzdeki ay içerisinde bir heyetle Çorum'a tekrar geleceklerini söyledi.

ÇOK YAKINDA KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK

Her türlü detayın düşünüldüğü projelendirme çalışmasında artık sona yaklaştıklarını dile getiren Başkan Aşgın, "İçerisinde konuttan sosyal donatı alanlarına, yeşil alanlara, kamu alanlarına, ticarethanelerine kadar birçok yönüyle düşünülerek hazırlanan projeyi yakın zamanda tüm hemşehrilerimizle paylaşacağız." dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2023, 18:00