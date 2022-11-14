Elleriniz kırılsın kanınız kurusun

EROL TAŞKAN

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yaşanan bombalı saldırı, tüm Türkiye’yi büyük bir acıya boğdu.

Saldırının üzerinden 24 saat geçmeden emniyet güçleri büyük bir başarıyla katili yakaladı.

6 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca insanın yaralandığı hain saldırı, Türk Milleti’ni korkutup sindirme planları bir kez daha boşa çıktı. Vatanını ve milletini seven herkes tek vücut olarak terörü lanetleyip kararlılığını yedi düvele ilan etti.

Emniyet güçleri bombayı patlatan PKK’lı teröristi kısa sürede yakalamakla kalmayıp, ardındaki karanlık güçleri de birer birer ifşa etti.

Toplumun tüm kesimleri, yaşanan acıyı paylaşırken, teröre karşı ortaya koyduğu birlik ve beraberlikte hiçbir saldırının Türk Milleti’ni yolundan çeviremeyeceğinin ve yıldıramayacağının mesajını verdi.

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2022, 18:50