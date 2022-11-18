Eminevim ve Hizmet-İş Ortak Frekans’ta buluştu

Tasarruf finansman sektörüne 30 yılı aşkın süredir liderlik eden Eminevim, Ortak Frekans projesi kapsamında Çorum Hizmet-İş Sendikası ile iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında Çorum Hizmet İş Sendikası’na bağlı üyeler Eminevim’in sunduğu tasarruf finansman hizmetinden indirimli olarak yararlanma fırsatı bulacak.

Eminevim, Ortak Frekans projesi kapsamında Çorum Hizmet-İş Sendikası ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında tasarruf finansmanından yararlanarak ev, araba veya iş yeri sahibi olmak isteyen Çorum Hizmet-İş Sendikası üyeleri ve ayrıca üyelerin birinci derece yakınlarına bir yıl boyunca organizasyon ücretinde yüzde 20’ye varan indirim fırsatları sunuluyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) lisansıyla Türkiye’de 85 milyona hitap eden Eminevim, Ortak Frekans projesi ile Türkiye’nin farklı noktalarında hizmet veren ulusal ve yerel çaptaki yüzlerce dernek, sendika, birlik, federasyon ve diğer sivil toplum kuruluşları üye ve çalışanlarının tasarruf finansmanıyla tanışmasını hedefliyor.

Eminevim, bu kurumlara bağlı binlerce kişi ev, araba ve iş yeri finansmanı ihtiyaçlarını kendi gelirlerine uygun finansman ürünleriyle karşılarken, Ortak Frekans kapsamında da ek indirim avantajları sunacak.