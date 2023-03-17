Emrali: ‘İşi ehline verin’

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Çorum Belediyesi’nde Proje Kontrol Mühendisi olarak görev yapan Emrah Emrali, AK Parti’den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Parti binasında basın açıklaması yaparak aday adaylığını duyuran Emrali, Bakanlık ve mahalli idarelerde edindiği 20 yıllık bilgi ve tecrübesini, memleketine olan vefa borcunu ödemek için kullanmak istediğini söyledi.

Konuşmasına, yakın zamanda yaşanan deprem felaketinde yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet dileyerek başlayan Emrali, depremin yaralarının bir an önce sarılmasını diledi.

‘ÇORUM’U LAYIK OLDUĞU YERE GETİRMEK BOYNUMUZUN BORCU’

“Çorum’un neye ihtiyacı varsa karşılayacak alt yapıyı oluşturmak birinci görevimiz” diyen Emrali, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Gelişen Çorum’umuzun göç verme gibi bir lüksü kalmamıştır. Çorum’u layık olduğu yerlere getirmek boynumuzun borcudur. Büyükşehir olma yolunda ilerleyen Çorum’a havaalanı, demiryolu, tramvay sistemi çok yakışacaktır. 1. deprem bölgesinde olan Çorum’da acil olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde çürük binaların tespiti yapılıp kentsel dönüşüm çalışmalarına başlanması gerekmektedir.

Size ne vadediyorum? Size bilimi esas alan yerinde projelerle israfa değil, akla mantığa uygun vekillik yapmayı vadediyorum. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: “Emaneti ehline veriniz ve adaletle davranınız.” Büyük Çorum’umuzun inşasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın atacağı adımlarda yeni deprem yönetmeliği, kentsel dönüşüm projelerine katkı sağlayacağıma kesinlikle inanıyorum.”