Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sözleşmeli personel alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sözleşmeli personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 16 Destek Personeli, 3 Teknisyen ve 6 Büro Personeli alınacak.

Başvurular, 1 Mart 2023 tarihinde saat: 9.30’da başlayıp 15 Mart 2023 tarihinde saat: 23.59’da sona erecek.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2023, 16:44
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