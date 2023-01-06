Eyüpsultan Belediyesi'nden arsa satış ihalesi

Eyüpsultan Belediyesi'nden arsa satış ihalesi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Eyüpsultan Belediyesi mülkiyetindeki, Kemerburgaz mahallesinde bulunan konut/ticaret alanı nitelikli 2 adet arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre  kapalı teklif usulü ile satılacak. 

İhale, 18 Ocak 2023 tarihinde Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda yapılacak. Teklifler 18 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 10.00'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne verilebilir. 

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Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2023, 18:42
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