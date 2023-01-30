Final’de tatil boş geçmiyor

Final Eğitim Kurumları, öğrencilerin tatile girdiği yarıyıl süreci yoğunlaştırılmış dersler, etütler, sınavlar, sınav analizleri ve rehberlik seminerleriyle dolu dolu geçti.

Öğrencilerin programlı dersleri devam ederken yoğunlaştırılmış dersler de yapıldı. Bu dersler için öğrencilerin eksik konuları tespit edildi. Bu eksik konular üzerine geçmiş konulara yönelik dersler yapıldı.

Tüm grupların sınav becerileri uygulamalarla yeniden sınandı.

İkinci yarıyılda öğrencilere rehber olması amacıyla ‘Türkiye Geneli Töder Deneme’ sınav sonuçları analizi öğrencilere anlatıldı, değerlendirildi.

Rehber Öğretmen Elif Coşkun tarafından düzenlenen seminerlerde, öğrencilerin kendilerini geliştirmesi gereken test çözme becerileri ve teknikleri 7. ve 8. sınıf öğrencilerine ‘Etkili test çözme teknikleri’ sunumuyla anlatıldı. 12. sınıf ve mezun grup öğrenciler için önemli iki konu üzerinde duruldu.

‘Milli Savunma Üniversitesi tanıtım ve bilgilendirme çalışması’ ve ‘Meslek seçiminde dikkat edilmesi gerekenler, kendini değerlendirme envanteri uygulamalarıyla 12. sınıf ve mezun öğrenciler için Milli Savunma Üniversitesi düşünen adayların soru işaretleri giderildi.

Her gencin üzerinde çokça durduğu bir konu olan ‘meslek seçimi’ için bireyin hangi konular üzerinde durması gerektiği, kişisel kriterler, bireyin ilgi, yetenek ve değerleri, çağın gereklilikleri ve ülkemiz gerçekleri üzerinde durularak öğrencilerin karar vermelerine katkı sağlandı. (Haber Merkezi)