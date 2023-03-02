Galibiyete kitlendiler

Çorum FK pazar günü Batman Petrolspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım tesis sahasında Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde saat 12.30’da yapılan antrenmana sakatlıkları devam eden Ozan ve Hasan Hüseyin dışında tüm futbolcular katıldılar.

Toplu olarak yapılan koşu ve ısırma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması ile antrenman daha sonra yarı sahada taktik çalışma ile devam etti. Teknik Heyet taktik çalışma sırasında futbolculara Batman oyun taktiği konusunda bilgiler vererek uyarılarda bulundu.

Çalışmanın son bölümünde ise sahanın farklı yerlerine kurulan altı minyatür kaleye gol ve oyun çalışması yapan Çorum FK’da futbolcuların morallerin yerinde olduğu gözlendi. Kırmızı Siyahlı takım Batman Petrolspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve yarın sabah erken saatlerde yola çıkacak.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2023, 19:37