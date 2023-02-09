Genç mühendis enkazdan kurtarılamadı

Kahramanmaraş'ta ikamet eden Ziraat Mühendisi Fatma Gizem Doğan, depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre, depremden sonra genç mühendisten haber alamayan ailesi, acı haber dün aldı. Genç mühendisin cansız bedeni enkaz altından çıkarılarak, Çorum'a getirildi.
Merhumenin cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Beylerçelebi Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Asri Mezarlı'ğında toprağa verildi.
Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2023, 14:24