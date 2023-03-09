Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde istihdam edilecek kişiler belli oldu

FATİH BATTAR

Çorum'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışacak 37 kişi bugün Noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

37 kişilik Toplum Yararına Çalışma Programı’na 769 kişi başvurdu.

13 Mart tarihinde başlayacak 11 Temmuz’da sona erecek TYP için kura çekimi İşkur İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Noter huzurunda gerçekleştirildi.

İsmi çıkan vatandaşlar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne giderek, gerekli evrakları tamamladıktan sonra işe başlayacak.

İşte kura çekiminde ismi çıkan kişiler;

Çorum merkez; “Uğur İpek, Serdar Abanuzoğlu, Ferhat Uyar, Ramazan Kayacı, Serkan Karaman, Satılmış Yetişgen, Uğur Nesimi Duman, Tuba Yetim, Tülay Güney, Nalan Güçlü, Şehri Buyruk"

Alaca: “Orhan Nazar, Gökhan Çağlar, Mustafa Saçlı, Ragıp Bayzel”

Bayat: “Baki Yaman, Merve Kalkancı.”

Dodurga; “Serkan Akdiş, İbrahim Samed Mumcu, Ergül Soysal.”

İskilip; “Sadık Yasak”

Laçin; “Yunus Altun”

Mecitözü; “Kaan Çetin, Hatice Erçelik Arslan.”

Oğuzlar; “Erol Çağlar, Hasan Sarıkaya, Hacer Karakiraz”

Osmancık; “Oğuzhan Görgeç, Hüseyin Zengin, Mesut Akmeşe, Turgay Gökgöz, Faruk Yener”

Sungurlu; “Kemal Baranlıoğlu, Volkan Atalay, Samet Çaydere, Muhammet Kaz, Bekir Bilecen.”



Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2023, 19:45