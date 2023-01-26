‘Genel seçimler yüzyılın seçimidir’

MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak ve yönetim kurulu üyeleri, esnaf ve ev ziyaretlerinin yanı sıra köy ziyaretlerine başladı.

Mecitözü Köprübaşı Köyü’nde köy halkı ile bir araya gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, parti olarak her zaman sahada olduklarını, teşkilat olarak genel merkezin bütün projelerini başarılı bir şekilde yerine getirdiklerini söyledi.

Köy halkına, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin selamlarını ileten Başkan Karapıçak, ziyaretler sırasında vatandaşların talep ve sorunlarını da dinledi.

Karapıçak, köy halkıyla yaptığı sohbette; “Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu yıl gerçekleştirilecek olan genel seçimin ülkemizin geleceği noktasında son derece önemli olduğunun ve yüzyılın seçimi olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle de hiçbir anımızı heba etmeden, vatandaşlarımızla bir araya gelerek Cumhur ittifakımızı ve Cumhur ittifakının gerçekleştirdiği kazanımları aziz milletimizle paylaşmaktayız. Aynı zamanda bu kazanımları terse çevirmek isteyen mihraklar ve o mihrakların içimizdeki uzantılarının gaye ve amaçlarını da aziz milletimizle istişare etmekteyiz.” diye konuştu. (Haber Merkezi)