Gölet Manzaralı Kafe ve Restoran hizmete girdi

FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Mehmet Ali Yıldırım ve Mehmet İhsan Çıplak’ın yaptığı İskele Park Kafe ve Restoran açıldı.

Millet Bahçesi’nde gölet manzaralı İskele Park Kafe ve Restoran, nezih ortamı ve enfes lezzetleri Çorum halkının hizmetine girdi.

Zengin menü çeşitleri ile Çorum halkının damak tadına hitap eden, manzarası ve nezih ortamı ile ailelerin keyifle vakit geçirebileceği İskele Park Kafe ve Restoran, kendine has konsepti ile dikkat çekiyor.

Çorum’un yeni lezzet durağı olmayı hedefleyen İskele Park’ta hijyen ve kalite ön planda. Alanında deneyimli birbirinden değerli ustaların çalıştığı mekan, yeni açılmasına rağmen şimdiden şehir içi ve dışından gelen çok sayıda misafirlerini ağırlamaya başladı.

İskele Park, kahvaltı çeşitleri, gözleme çeşitleri, tost çeşitleri, börek çeşitleri, makarna çeşitleri, hamburger çeşitleri, ana yemekleri, aparatifler, kumpir, karışık waffle, sıcak içeceklrt, sıcak spacialler ve soğuk içecek çeşitleri ile Çorum halkını bekliyor.

İskele Park Kafe ve Restoran’da ayrıca Razaman ayında iftar ve sonrasında açık olacak. İftar yemeği için rezervasyon işlemleri 0 (506) 273 13 13 numaralı telefondan yapılabilecek.