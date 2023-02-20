Gönüllü tesisat ustaları Hatay'a gitti

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde faaliyet gösteren tesisatçı ustaları, çadırkent kurulumu için gönüllü olarak Hatay'a gitti.

Sungurlu Belediyesi tarafından bir süre önce Hatay'a çadırkent kurulumu için kampanya başlatmıştı. Kurulacak olan çadırkent için gönüllü olan tesisatçı ustaları, akşam saatlerinde Hatay'a gitmek üzere yola çıktılar.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Hatay'da kuracağımız çadır kent için gönüllü olarak yola çıkan tesisatçı kardeşlerime, hemşerilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA)