‘Gözlerinizdeki ışıltı zaferi müjdeliyor’

AK Parti teşkilatlarıyla iftar yemeğinde bir araya gelen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Bu seçimlerde de Recep Tayyip Erdoğan’ı ve O’nun davasını en yukarılara çıkartacak, en yüksek oyu hep beraber alacağız.” dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti teşkilatlarıyla iftarda bir araya geldi. İftar yemeğine İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve teşkilat yöneticileri ve çok sayıda AK Partili katıldı.

Başkan Aşgın, iftar öncesi yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemine işaret ederek teşkilat mensuplarına seslendi.

Başkan Aşgın "Gözlerinizdeki bu ışıltı zaferi müjdeliyor. Bu seçimlerde de Recep Tayyip Erdoğan'ı ve O’nun davasını en yukarılara çıkartacak, en yüksek oyu hep beraber alacağız." dedi.

‘BÜTÜN MAZLUMLARIN UMUDU BU SEÇİM’

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin önemli bir sınav olacağını dile getiren Başkan Aşgın, "Önümüzdeki seçimler, sadece bu ülkenin, sadece AK Parti'nin ve sadece Çorum'un değil tüm mazlumların umudu olan seçimler. Cumhurbaşkanımız için çalışacağız ve gayret göstereceğiz. Durmak yok, aşkla, inanmışlıkla yürüme devam" dedi.

Başkan Aşgın konuşmasının sonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rekor bir oyla, yeniden seçilmesi için çok çalışacaklarına dair teşkilat mensuplarından söz aldı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023, 17:59