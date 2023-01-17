HURŞİT BOZKURT

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Eğitime Destek Platformu(EDEP)’nun Tokat İl Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu başkanlığında gerçekleşen toplantıta sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de hazır bulundu.

Toplantıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, amaçlarının eğitim çağındaki çocukların, gençlerin milli ve manevi değerlere sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek çocukların, kapsayıcı, eşit, nitelikli eğitimle yarınlara daha güçlü hazırlanması gerektiğini savunan Milletvekili Kavuncu, “Türkiye Yüzyılı’nda tüm dünyaya mührümüzü vurmak için yeniden büyük ve güçlü Türkiye'yi emanet edeceğimiz nesillerimizi en iyi şekilde yetiştirmeliyiz. Bu anlayışla, eğitim ve kültür başta olmak üzere, ülkemizi küresel düzeyde marka haline getirmek için yapabileceğimiz çalışmalar üzerine paydaşlarımızla istişare ve değerlendirmelerde bulunduk. İnanmış, iradeleri milli duruştan yana, kalpleri ülke için çarpan gençlerimiz lider ülke Türkiye'nin garantisidir” ifaderini kullandı.