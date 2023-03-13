Gül ve Yazıcı aday adayı oluyor

HURŞİT BOZKURT
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Müşaviri Zeki Gül ve Çorum Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinatörü Necat Yazıcı, AK Parti’den milletvekili aday adayı oluyor.
Önceki dönem Çorum Belediye Başkanlığıda yapan Zeki Gül, 6 Mart Perşembe günü saat 13.30'da AK Parti İl Başkanlığı binasında yapacağı açıklama ile 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde milletvekilliğine aday adayı olacağını açıklayacak.
Edindiğimiz bilgilere göre, İnsani Değerler Platformu Sözcüsü Necat Yazıcı da AK Parti'den milletvekili aday adayı olacak.
İl Özel İdaresi’nde uzun süre idarecilik yaptıktan sonra Çorum Valiliği’ne Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinatörü olarak atanan Yazıcı’nın haftaiçi istifa dilekçesini verecek aday adaylığını duyurucağı öğrenildi.Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2023, 11:56
Çorum'dan niye bakan ve üst düzey bir yönetici çıkmadığının fotoğrafı.