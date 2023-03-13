Gül ve Yazıcı aday adayı oluyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Müşaviri Zeki Gül ve Çorum Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinatörü Necat Yazıcı, AK Parti’den milletvekili aday adayı oluyor.