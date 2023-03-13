Gülabibey'deki 8 milyonluk arsa satışa çıkarıldı

Mülkiyeti Çorum Belediyesi'ne ait 11 arsa ihale ile satışa çıkarıldı.
Çorum Belediyesi kendi mülkiyetinde bulunan Kuruçay'da 10, Gülabibey Mahallesi'nde 1 adet arsa 22 Mart tarihinde açık artırma usulü ile satılacak.
Kuruçay'da imar planında 2 kat konut alanı işaretli arsalar 1 milyon liranın üzerinde muammen bedelle satılacak.
Gülabibey Mahallesi sınırlarındaki 8 kat konut imarlı arsa 8 milyon lira muhammen bedelle satışa sunuldu.
İhaleler, 22 Mart tarihinde yeni belediye binasında konferans salonunda encümen huzurunda gerçekleştirilecek.