Gülabibey'deki 8 milyonluk arsa satışa çıkarıldı

Mülkiyeti Çorum Belediyesi'ne ait 11 arsa ihale ile satışa çıkarıldı.

Gülabibey'deki 8 milyonluk arsa satışa çıkarıldı

Mülkiyeti Çorum Belediyesi'ne ait 11 arsa ihale ile satışa çıkarıldı.

Çorum Belediyesi kendi mülkiyetinde bulunan Kuruçay'da 10, Gülabibey Mahallesi'nde 1 adet arsa 22 Mart tarihinde açık artırma usulü ile satılacak. 

Kuruçay'da imar planında 2 kat konut alanı işaretli arsalar 1 milyon liranın üzerinde muammen bedelle satılacak.

Gülabibey Mahallesi sınırlarındaki 8 kat konut imarlı arsa 8 milyon lira muhammen bedelle satışa sunuldu.

İhaleler, 22 Mart tarihinde yeni belediye binasında konferans salonunda encümen huzurunda gerçekleştirilecek.

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